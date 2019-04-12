В особняке бывшего главы филиала Россельхозбанка прошли обыски. Видео

В особняке бывшего руководителя филиала Россельхозбанка в Дагестане Гитиномагомеда Гаджимагомедова прошли обыски.

Ранее по результатам внутреннего расследования банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело по отношению к Гитиномагомеду Гаджимагомедову — он подозревается в хищении 212 миллионов рублей.

Пока хозяин роскошного трехэтажного особняка находится за границей — по неподтвержденным данным подозреваемый находится в Объединенных Арабских Эмиратах — сотрудники правоохранительных органов тщательно обследовали весь его дом.

Найдено множество предметов вызывающей роскоши, почти два десятка единиц охотничьего стрелкового оружия, десятки шкур животных — медвежьих, волчьих, лисьих, а также краснокнижных хищников семейства кошачьих.

Также были обнаружены чучела редких видов птиц, старинное огнестрельное и холодное оружие, дорогие спиртные напитки и картина самого Гитиномагомеда Гаджимагомедова.

В настоящее время бывший глава Россельхозбанка находится в розыске, ведется следствие, которому банк оказывает всестороннюю поддержку.