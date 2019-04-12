Военные не выдадут МУС Омара аль-Башира

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС). Об этом заявил глава политического комитета военного совета генерал Омар Зейн аль-Абидин. Он подчеркнул, что совет будет решать, что делать с аль-Баширом, и за рубеж его не выдадут.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало суданские власти сотрудничать с МУС, сообщает РИА Новости. Официальный представитель управления Равина Шамдасани сообщила, что пока женевский офис пока не вступал в контакт с военным советом Судана.

Как сообщает ТАСС, генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что стране необходимы всеобъемлющие решения, но у военного совета пока нет экономической программы. Он возложил ответственность за все проблемы Судана на прежние власти.



11 апреля в Судане произошел военный переворот: армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который возглавлял страну с 1989 года. Помимо него был арестован премьер-министр Судана, а также десятки высокопоставленных чиновников. В стране на три месяца было введено чрезвычайное положение и отменено действие конституции 2005 года.

Акции протеста в Судане продолжались около четырех месяцев. По данным ООН, за это время были убиты от 40 до 70 человек.