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12 апреля 201915:30

Путин анонсировал отказ от военного призыва

В День космонавтики, Владимир Путин посетил научно-производственное объединение "Энергомаш". Оно занимается созданием двигателей для ракет-носителей. Эти двигатели устанавливаются практически на все российские ракеты-носители: "Союз", "Протон", "Ангара", а также на космические корабли, орбитальные станции и спутники разных назначений. Используют двигатели и американские ракеты "Атлас" и "Антарес". Президент ознакомился с последними разработками, а также пообщался с сотрудниками предприятия.

В ходе посещения "НПО Энергомаш" глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, заявил, что новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая, соответствующие работы будут обсуждаться с правительством.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A ("Арабсат-6А") стартовала в четверг с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Ее боковые ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy позже успешно вернулись на Землю.

Рабочие попросили сфотографироваться с президентом — и Владимир Путин выполнил эту просьбу. А после поговорил с сотрудниками "Энергомаша" и ответил на их вопросы.

Так, Путин заявил, что рано или поздно призыв в армию уйдет в прошлое, но это потребует дополнительного финансирования. "В связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована", — отметил президент. При этом он пояснил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

Президент подчеркнул, что нужно сосредоточить внимание на новых шагах в развитии космической отрасли, делать ее более современной. Говоря о том, что послужило основой для принятия решения о создании Национального космического центра, Путин пояснил, что, во-первых, нужно было понять, что делать с Хруничевым — его необходимо развивать. "Много всяких споров на этот счет было и, конечно, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории".

"Второе: нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее еще более современной, устремленной в будущее. Мы сейчас с коллегами обсуждали: в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно. То есть явно есть, над чем работать, от этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности", — заявил Путин.

Президент пояснил, что создание космического центра было, прежде всего, инициативой Роскосмоса, об этом начал говорить глава корпорации Дмитрий Рогозин; мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту идею. "Сложим эти усилия совместно", — добавил он.

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