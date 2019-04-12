Появилось фото с места крушения легкомоторного самолета в Краснодарском крае

В пятницу, 12 апреля, в Отрадненском районе Краснодарского края в районе хуторов Романчуков и Стукановский, произошло крушение легкомоторного самолета.

СМИ, со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ, сообщают об одном пострадавшем. По предварительной информации, речь идет о пилоте, получившем травмы средней степени тяжести.

На месте падения воздушного судна работаю сотрудники экстренных служб.