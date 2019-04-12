В аэропорту Сингапура достроили самый высокий в мире крытый водопад

Сотрудники международного аэропорта Сингапура Чанги с городостью публикуют фотографии самого высокого крытого водопада в мире, который появился в новом 10-этажном комплексе "Жемчужина" при аэропорте. Сооружение назвали "Вихрем дождя" ("Rain Vortex"), сообщает Deezen.

При строительстве "Жемчужины" использовалось специальное высокопрочное стекло, чья конструкция которого спроектирована так, чтобы поглощать шум от самолетов.

Высота уникального водопада составляет 40 метров. За минуту водопад пропускает больше 37,8 тысячи литров воды, которую собирают во время дождей.

Кроме того, "Вихрь" используется для орошения сада, который находится в том же здании. В нем растут 1,4 тысячи деревьев.

Строительство "Жемчужины" вместе с водопадом длилось 4 года. Властям страны это сооружение обошлось в 1,25 миллиарда долларов.

Такие вложения сделаны для привлечения в страну туристов.