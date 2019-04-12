В аэропорту Сингапура достроили самый высокий в мире крытый водопад
Сотрудники международного аэропорта Сингапура Чанги с городостью публикуют фотографии самого высокого крытого водопада в мире, который появился в новом 10-этажном комплексе "Жемчужина" при аэропорте. Сооружение назвали "Вихрем дождя" ("Rain Vortex"), сообщает Deezen.
При строительстве "Жемчужины" использовалось специальное высокопрочное стекло, чья конструкция которого спроектирована так, чтобы поглощать шум от самолетов.
Высота уникального водопада составляет 40 метров. За минуту водопад пропускает больше 37,8 тысячи литров воды, которую собирают во время дождей.
Кроме того, "Вихрь" используется для орошения сада, который находится в том же здании. В нем растут 1,4 тысячи деревьев.
Строительство "Жемчужины" вместе с водопадом длилось 4 года. Властям страны это сооружение обошлось в 1,25 миллиарда долларов.
Такие вложения сделаны для привлечения в страну туристов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин анонсировал отказ от военного призыва
- Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
- Кремль о связях с Ассанжем: это из области конспирологии
- Киев объявил в розыск капитана "Норда"
- Миллиард не помог: Абызова оставили в СИЗО
Самое читаемое
-
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
- Умер миллиардер, потративший состояние на строительство больницы на Урале
- В Госдуме найден мертвым помощник депутата
- Сама себе откачивала жир: страшные подробности жизни Алены Верди
- В глазу женщины поселились пчелы: насекомые питались слезами
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Финны создали автомобильный ключ за полмиллиона евро
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Эквадор сдал Ассанжа
- Штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик
- Заседание на полмиллиона по делу футболистов
Вести-Москва
-
Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца
- Погорельцам с Ленинградского проспекта предоставили временное жилье
- Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?
- "Кошкин папа": Юрию Куклачеву - 70
- Космос, театральные премьеры и танцевальный субботник: выходные в Москве
- Московский зоопарк приглашает посмотреть на ночных животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?