Путин рассказал о пользе двойников и спецконтрактах

Президент России Владимир Путин посетил 12 апреля "НПО Энергомаш", где ознакомился с разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

Глава государства подчеркнул, что в ракетной отрасли цифровизация имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, снижает затраты, повышает эффективность и выводит продукт в коммерческое использование.

Путин отметил чрезвычайную перспективность одного из направлений – создание цифровых двойников, когда "изделие, агрегат начинает создаваться в цифре, с помощью датчиков".

Президент также сообщил, что Национальный космический центр в России должен стать центром мирового класса, передает ТАСС. Он позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест, а стоимость проекта составит около 25 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин провел встречу с гендиректором Volkswagen Group Гербертом Диссом. Глава государства отметил успешную работу автоконцерна в России и заверил, что власти продолжат искать способы поддержки деятельности компании.

Дисс, в свою очередь, попросил содействия в подписании специального инвестиционного контракта. Путин уточнил, что в области автомобилестроения подписано уже семь подобных контрактов, и поскольку Volkswagen повышает локализацию, такой контракт будет подписан.