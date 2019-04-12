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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад

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12 апреля 201920:38 Александр Христенко

Америка ликует: Ассанж дает повод снова поговорить о вмешательстве в выборы

В мире не стихают протесты против ареста Джулиана Ассанжа, человека, который открыл правду о военных преступления США в Афганистане и Ираке, об ужасах тюрьмы Гуантанамо и о многих других нелицеприятных фактах, которые так пытался скрыть Вашингтон. И сегодня же хакеры из Anonymous опубликовали заявление, в котором угрожают отомстить Британии, если власти не отпустят создателя WikiLeaks.

Арест Джулиана Ассанжа шокировал многих, но вот своего рода афтершок — реакция в США либерально настроенной публики, в частности той, что собралась в Нью-Йорке послушать Хиллари Клинтон. Люди, вроде бы всегда выступающие за свободу, в том числе — слова, услышав новости об аресте Ассанжа, устроили овацию.

- Ассанж арестован в Лондоне!

- У вас есть комментарий на этот счет?

- Он должен ответить за то, что сделал. Как минимум за то, в чем его обвиняют. Ирония в том, что он, похоже, единственный иностранец, которого нынешняя администрация будет рада видеть в Америке.

История прошедших суток из жизни австралийца Ассанжа — это история предательств. На его далекой родине премьер Моррисон уже заявил, что никакого специального отношения к узнику не будет — рядовое консульское содействие.

В Евросоюзе никакого возмущения: дело основателя "Викиликс" назвали "частным судебным процессом".

Власти Эквадора мало того, что сдали Ассанжа, арестовали у себя его соратника — программиста из Швеции по имени Ола Бини. Прямо в аэропорту, когда тот ждал посадки на рейс в Японию.

В США, где раньше еще была дискуссия, что "Викиликс" действует как журналистская организация и, вскрывая преступления власти, делает благое дело, об этом больше не вспоминают.

"Я вам так скажу, если вы журналист, и вы делаете то, что сделал он, то надеюсь, вы отправитесь за решетку", — заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

А ведь именно "Викиликс" открыл миру правду об американской войне в Ираке, что, по подсчетам самого Пентагона, в ходе авиаударов и боев погибли 66 тысяч мирных иракцев, а также журналисты Reuters.

Свидетельства зверств в Афганистане, пыток в американской тюрьме Гуантаномо — все это "Викиликс". Организация явно вдохновила Эдварда Сноудена раскрыть правду о тотальной прослушке АНБ всего мира, в том числе ближайших союзников — мобильного телефона канцлера ФРГ Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози. Дональд Трамп во время президентской избирательной кампании не раз упоминал "Викиликс" и даже признавался в любви к этой организации, ведь портал опубликовал немало скандальных материалов о Хиллари Клинтон. В частности, что в Демократической партии ей подыгрывали.

"Викиликс? Я люблю Викиликс! Я тут выписал. Фальшивая Хиллари, о народ, она настолько фальшива, как 3-долларовая банкнота", — так высказался президент США Дональд Трамп.

"Вы победили внутри Демократической партии, но, на мой взгляд, нечестно. Возьмите "Викиликс", посмотрите, что они пишут", — обратился Трамп к Хиллари Клинтон.

Теперь же президент США подчеркнуто дистанцировался от произошедшего.

Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не мое дело. Я знаю, что этим будет заниматься, скорее, генпрокурор. Это не по моей части.

Возможно, все потому, что уголовное дело против основателя "Викиликс" в США на глазах становится оружием внутриполитической борьбы, демократы уже вновь заговорили про русский след.

После 7 лет заточения, по удивительному совпадению, арест Джулиана Ассанжа случился ровно в тот момент, когда окончательно заглохло расследование спецпрокурора Мюллера. Казалось, в том деле поставлена точка, но вот теперь новый повод поговорить про вмешательство в те самые выборы.

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