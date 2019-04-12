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12 апреля 201921:50 Александр Карпов

Идеальная афера: в центре Москвы украли парикмахерскую

У одной из старейших в Москве парикмахерских неожиданно сменился владелец. Для хозяйки заведения на Смоленском бульваре, которая проработала там больше сорока лет, новость стала настоящим ударом. Она выкупила помещение много лет назад и продавать никому не собиралась. Однако в Росреестре теперь значится другой собственник, а сама история сильно напоминает рейдерский захват.

Чертовщина в духе литературных мистификаций Булгакова творится наяву в центре Москвы. Среди белого дня прямо с Садового кольца сверхъестественным образом похищена целая парикмахерская!

"Украли мое предприятие, вот и все. Вот как я могу объяснить. Если там написано, что парикмахерская продана, как мне, интересно, реагировать?" — возмущается Галина Бардеева, директор парикмахерской.

Парикмахерская на Смоленском бульваре — одна из старейших в столице, работает аж с 1936 года. Вот документы о приватизации в 1992 году, тогда же выкуплено и помещение.

"Приходит человек, приносит нам письмо, что я теперь не являюсь собственником, я считаюсь просто самозванкой. Хозяйка теперь другая, поэтому мне дали 10 дней на выселение", — рассказывает Галина Бардеева, директор парикмахерской.

"Арбитражный суд Москвы вынес решение в ноябре 2018 года о том, чтобы это помещение передать гражданке Цапиковой Дарье Сергеевне на основании того, что существует второе ООО с таким же наименованием", — сообщила адвокат Наталья Канишевская.

Гендиректор Галина Бардеева, которая начинала в этой же парикмахерской женским мастером более 40 лет назад, попала с сердечным приступом в больницу. Среди постоянных клиентов парикмахерской началась паника.

"Я хожу сюда с осени 1992 года! Парикмахерская должна здесь остаться до нашей смерти", — уверена Надежда Фролова, постоянная клиентка парикмахерской.

И тут как гром среди ясного неба: помещение уже перепродано новым собственником со старым названием ООО "Галина".

"У этого ООО "Галина" уже были ИНН и все прочие данные, которые относятся к нашему тезке. Как эта информация возникла в Росреестре, мы, естественно, не знаем", — объясняет адвокат Дарья Шушкевич.

Встречи с журналистами загадочная Дарья Цапикова избегает.

- Я вам объясняю, мне компанию подарил дед, на ней была недвижимость.

- Но эта собственность никогда не передавалась от ООО "Галина". Это была продажа, или это было мошенничество?

- Вы чего, вообще что ли офонарели? Какое мошенничество?

- Вы отказываетесь отвечать, на каком основании перешла собственность?

- Я не буду с вами разговаривать, меня уже просто раздражает!

По мнению юристов, записи в госреестре могли быть сфальсифицированы.

- Новый собственник мог обратиться в налоговый орган с заявлением о внесении изменений в единый государственный реестр юрлиц.

- Это махинации?

- Да, — считает юрист Алексей Переудин.

Похоже, просто, идеальная афера. Помещение в центре Москвы, стоит оно многие миллионы, а отобрано у собственника строго в соответствии с решением суда. А вот удастся ли теперь доказать факт фальсификации, неизвестно.

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