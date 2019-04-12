"Крылья Советов " выиграли у "Рубина" волжское дерби

В российской премьер-лиге по футболу стартовал 23 тур. Самарские "Крылья Советов" на своем поле принимали казанский "Рубин". Волжское дерби завершилось победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Победу "Крылышкам" принес точный удар Антона Зиньковского, который на 56 минуте встречи нанес дальний удар метров с 25 и поразил верхний угол ворот голкипера "Рубина" Ивана Коновалова. Зиньковский забил свой первый гол в чемпионате России.

Подопечные Миодрага Божовича благодаря домашнему успеху набрали 27 очков и поднялись на 11 место в турнирной таблице РПЛ, и смогли покинуть зону стыковых встреч. "Рубин" же с 30 баллами остался на восьмой строчке.