В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе. В итоге владелец иномарки обстрелял своего оппонента и скрылся с места инцидента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, скорее всего, стрелок из немецкого авто воспользовался газовым оружием. Пострадавших в результате его действий нет.