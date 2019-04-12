Экспертиза подтвердила, что нечистый на руку владелец банка спермы стал отцом 49 детей

Отцом 49 детей признан владелец клиники по искусственному оплодотворению в Нидерландах. Он использовал собственную сперму для оплодотворения яйцеклеток. Ян Карбаат умер в возрасте 89 лет в 2017 году. Но перед смертью решил раскрыть свою самую страшную тайну жизни. Теперь слова врача из Bidjorp Medical Centre подтвердили данные генетической экспертизы.

Действовавшая в городке Барендрехт под Роттердамом клиника была закрыта в 2009 году из-за выявленных финансовых и административных нарушений, напоминает EuroNews. Ян Карбаат, по данным следствия, пользуясь законом об анонимности доноров просто экономил на биоматериале для своего одного из крупнейших нидерландских банков спермы. Предполагалось, что Ян Карбаат так из экономии стал отцом более шести десятков детей.

Полиция начала расследование после того, как житель Гааги заподозрил врача в том, что он может быть его биологическим отцом. Поиск ответа на этот вопрос у Джоуи Хуфдмана занял 11 лет. Теперь он может вздохнуть свободно и перевернуть страницу в свое жизни.

Сегодня сразу 49 человек со стопроцентной точностью узнали о своем генетическом родстве, отметил адвокат Тим Бютерс, комментируя результаты экспертизы.

Иск против наследников Яна Карбаата подали представители 23 семей, в которых сперма была подменена.