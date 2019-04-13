"Реал" обновит стадион почти за 800 миллионов евро

Руководители мадридского "Реала" утвердили финансирование для реконструкции своего домашнего стадиона – "Сантьяго Бернабеу". "Королевский клуб" обновит стадион с размахом, потратив 796,5 миллиона евро.

Для осуществления своих планов "Реал" оформил кредит на 575 миллионов евро с фиксированной процентной ставкой в размере 2,5 процента, сообщает Football HD. Выплаты будут осуществляться на протяжении 30 лет. Заключительным днем погашения кредита станет 30 июля 2049 года.

Ежегодный же взнос мадридского клуба по кредиту будет составлять 29,5 миллионов евро. Всего "Реалом" планируется осуществление 27 взносов. Они начнут выплачиваться с 2023 года, то есть первые три года действия кредита "сливочными" оплата производиться не будет.

В "Реале" намерены сделать из "Сантьяго Бернабеу" великим цифровым стадионом XXI века.