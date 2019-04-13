Россияне награждены в Китае за спасение утопающего

За спасение жизни тонувшего у берегов острова Хайнань гражданина КНР власти китайского города Санья присвоили россиянину Юрию Пасканному и его жене почетные звания "Лучший турист".

Инцидент произошел 23 марта в бухте Дадунхай: житель Петропавловска-Камчатского Юрий Пасканный помог китайским спасателям вытащить на берег тонущего мужчину. Заметив, что у пострадавшего отсутствует дыхание и сердцебиение, россиянин помог пострадавшему очистить дыхательные пути от воды и сделал ему искусственное дыхание. После того, как тонувший задышал и у него забилось сердце, Юрий Пасканный и его супруга ушли в места происшествия, но находившийся на пляже восхищенный местный житель сфотографировал их. Так выяснилось, кто именно спас пострадавшего.

В знак благодарности местные власти созвали специальное заседание, на котором заместитель мэра Саньи присвоил Юрию и его супруге звание "Лучший турист города", а местная гостиница и турфирма подарили им бесплатное проживание в гостинице еще на неделю и билеты на самолет, сообщает РИА Новости.

Представитель турфирмы отметил, что супруги оказались очень скромными людьми и отказывались принимать подарки. Юрий Пасканный постоянно повторял: "Я сделал то, что должен был сделать".