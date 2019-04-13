Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Бурятии

В Бурятии на участке Восточно-Сибирской железной дороги сошли с рельсов 13 грузовых вагонов с угольной пылью. Пострадавших в результате происшествия инцидента нет.

Поскольку сход вагонов произошел на ведомственной железнодорожной ветке, не использующейся для перевозки пассажиров, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, передает ТАСС. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.