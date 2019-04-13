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Конфликт в Сирии 25 минут назад

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13 апреля 201905:19

Израиль нанес удар по Сирии

Global Look Press

В результате ударов ВВС Израиля по позициям сирийской правительственной армии в провинции Хама пострадали трое военных, разрушено несколько зданий.

Сирийское информагентство САНА утверждает, что силам ПВО Сирии удалось отразить ракеты, сбив некоторые из них до того, как они достигли целей, передает РИА Новости.

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