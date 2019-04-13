Израиль нанес удар по Сирии

В результате ударов ВВС Израиля по позициям сирийской правительственной армии в провинции Хама пострадали трое военных, разрушено несколько зданий.

Сирийское информагентство САНА утверждает, что силам ПВО Сирии удалось отразить ракеты, сбив некоторые из них до того, как они достигли целей, передает РИА Новости.