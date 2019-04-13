Из посольства - в тюрьму: в прессу просочились сведения о местонахождении Ассанжа

Джулиана Ассанжа содержат в тюрьме особого режима на юго-востоке Лондона. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на неназванный источник.

Накануне появились новые подробности дела основателя WikiLeaks. Эквадор незадолго до того, как лишить его гражданства и дипломатического убежища, получил от Международного валютного фонда более 4 миллиардов долларов.

Также задержали соратника Ассанжа — норвежца, который занимался программными разработками. Правда, через несколько часов его отпустили.