Пловец Пригода стал чемпионом России на дистанции 100 метров брассом

В столичном спорткомплексе "Олимпийский" завершился чемпионат России по плаванию. В одной из заключительных дисциплин – заплыве на 100 метров брассом, победу праздновал пловец Кирилл Пригода. Его время составило 59,52 секунды.

Следом за ним на пьедестале расположился Антон Чупков, ставший серебряным призером чемпионата России со временем 59,57, а также Илья Хоменко – он стал обладателем бронзы. Его время составило 1 минуту 00,05 секунды.

Чемпионат России одновременно является отборочным для участия в чемпионате мира, который с 12 по 28 июля состоится в южнокорейском Кванджу. Нормативом для квалификации на мировое первенство в составе сборной России является время 59,93. Таким образом, Пригода и Чупков его выполнили и отобрались в состав российской команды.