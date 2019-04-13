В Севастополе стремительно возводится инфраструктура для культурной жизни
Новый музейно-культурный комплекс построят в Севастополе. На его базе будут работать театр оперы и балета, выставочный зал и филиалы ведущих театральных и хореографических училищ России. Когда реализуют проект?
Каким быть новому хореографическому училищу, который появится на мысе Хрустальный в Севастополе — обсуждали представители театрального, музейного и музыкального сообщества. Создание культурно-образовательного кластера на юге России — один из приоритетных, среди государственных культурных программ.
Первые шаги в танце для Сергея Полунина начинались тоже с малого. Небольшая школа танца в Херсоне, потом уже училище, школа королевского балета в Лондоне и лучшие мировые сцены Европы. Путь сложный, а урок для севастопольских учеников — легкий.
Юным танцовщикам даже представлять не надо — они уже на море, а вот за лучшим и высшим образованием приходится уезжать из родного города — В Москву или Петербург. Художественным руководителем будущего хореографического училища станет Сергей Полунин.
Какого уровня могут быть не только хореографические, но и театральные постановки, хорошо понимает и театральное сообщество Севастополя.
"Когда строятся театры, когда строятся художественные школы, музыкальные школы — это хорошо, это значит, государство беспокоится о своем будущем, и, вкладывая в школы, оно не будет вкладывать в тюрьмы", — уверен Григорий Лифанов, художественный руководитель театра им. Луначарского.
Не просто культура — образование — основной акцент в работе будущего кластера. Он расположится на мысе Хрустальном, соединится в единую линию с прогулочной зоной Приморского бульвара Севастополя и станет центром, таким же мощным, как во Владивостоке, Кемерово и Калининграде — опорными точками на культурной карте России.
Именно здесь будут представлены такие бренды, как центральная музыкальная школа, хореографическая академия, театральное училище и музейный комплекс — Эрмитаж и Третьяковка — все, чтобы сократить дефицит кадров и разрыв между столицей и другими регионами.
Планы — грандиозные, но до запуска предстоит решить много проблем, помимо строительных и технических. Так, уже сейчас в музыкальную школу и хореографическое необходимо набирать таланты — с сентября этого года здесь планируют приемные комиссии на уже существующих площадках. Именно образование позволит решить в будущем и проблему нехватки штучных профессий в Севастополе.
Оркестр Крымской филармонии сопровождает большие фестивали — такие как "Опера в Херсонесе" — музыканты также в ожидании большого концертного зала.
Свои большие планы в Севастополе у Эрмитажа и Третьяковки — популярность Репина, Верещагина и Куинджи в последние время не позволяет усомниться — знаковые выставки необходимо проводить не только в культурных столицах.
Основные здания музейного комплекса, хореографической академии, музыкальной школы планируют открыть в Севастополе уже к 2023 году — до этого момента важно подготовить не только пространство, но и людей, готовых работать и жить в городе у моря с особым смыслом.
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