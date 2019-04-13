Бокс. Ломаченко защитил два чемпионских пояса, нокаутировав Кроллу

В американском Лос-Анджелесе в знаменитом "Стэйпл Центре" прошел вечер бокса, главным боем которого стал поединок легкой весовой категории между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой. Победу нокаутом одержал украинец.

Кролла был отправлен в нокдаун в третьем раунде после серии ударов со стороны своего соперника. А уже в следующем раунде Ломаченко и вовсе отправил в нокаут обязательного претендента на пояс по версии WBA.

Теперь в активе Ломаченко 14 боев в полулегкой и легкой весовой категории, в 13 из которых он праздновал победу. Кролла же имеет на своем счету 34 победы при семи поражениях.