В Тюмени отменен режим КТО

В субботу, 13 апреля, утром в Тюмени отменен введенный накануне вечером правовой режим контртеррористической операции (КТО). Также прекращены специальные меры и ограничения, введенные на время операции.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в городе в ходе проведения спецоперации были ликвидированы двое сторонников экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовивших террористические акты на территории России, напоминает ТАСС.

На время проведения операции на окраине Тюмени из зоны оцепления были эвакуированы более 100 человек.