Боттас завоевал поул в квалификации тысячного этапа "Формулы-1", Квят – 11-й

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась квалификация тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. Поул по итогам заезда завоевал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Финн в заключительной части квалификации преодолел круг за одну минуту 31,547 секунды. Вторым стал еще один гонщик немецкой команды Льюис Хэмилтон (+0,023). Замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель (+0,301) из "Феррари", пару четырехкратному чемпиону мира на втором ряду стартового поля в гонке составит партнер по команде Шарль Леклер (+0,318).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат, уроженцу Уфы не хватило всего 0,022 секунды для выхода в финальный сегмент квалификации. Его партнер по команде Александр Албон в квалификации не участвовал из-за того, что разбил машину в третьей сессии свободных заездов.

Full Classification: Qualifying ⏱️@MercedesAMGF1 lock out the front row 💪



And how close at @RenaultF1Team?!? 😮#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000