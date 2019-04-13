Забияко и Энберт – вторые в произвольной программе на командном чемпионате мира

На проходящем в японской Фукуоке командном чемпионате мира по фигурному катанию завершились выступления у пар в произвольной программе. По итогам проката первенствовали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Французский дуэт получил за свой прокат 152,52 балла. Второе место заняла российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (141,32 балла), а замкнули тройку лидеров канадские спортсмены Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).

Таким образом, Забияко и Энберт принесли в копилку национальной сборной 11 очков. В общем зачете Россия с 81 баллом занимает третье место. Лидируют американцы (99), второе место занимает сборная Японии (86).