Главный по геральдике: Георгию Вилинбахову - 70
"Вести в субботу" присоединяются к поздравлениям с 70-летием Георгия Вилинбахова. Это тот человек, который в новой России отвечает за геральдику — за все, что касается гербов и связанных с ними традиций. Человек жутко занятой, но ведь успевает еще работать в Эрмитаже и находит время для любимого хобби.
Дни — юбилейные, так что можно себе позволить. На краешке стола, с трудом очищенном от нагромождения бумаг, начинается построение. Артиллеристы готовят пушки, под кавалеристами гарцуют лошади, смыкает ряды пехота. Оловянные солдатики и сделали Георгия Вилинбахова главным государственным герольдмейстером России.
Чтобы играть, нужно знать историю. Чтобы раскрашивать, — разбираться в тонкостях военной амуниции и символах.
"Каждый день рождения, каждый новый год отец мне дарил коробки оловянных солдатиков, они тут же вступали в конфликтные отношения друг с другом. А потом я стал сам солдатиков отливать. Шел в нашу коммунальную кухню, формочки делались из гипса, свинец расплавлялся в консервной банке, а потом солдатиков надо было чистить, а потом раскрашивать — вот это самое интересное", — вспоминает Георгий Вилинбахов, главный государственный герольдмейстер России, заместитель директора Государственного Эрмитажа.
На больших государственных церемониях он всегда где-то в центре, но в то же время в тени. Во время перезахоронения царской семьи — рядом с Борисом Ельциным. Тогда Вилинбахов продумывал и курировал весь ход траурного ритуала.
"Месяц или даже больше мне снилась музыка похоронная, которую мы включили в церемонию . Знаете, как это бывает во сне, когда ты хочешь бежать и не можешь. А здесь что-то с церемонией, а ты ничего не можешь сделать", — рассказал Вилинбахов.
Вот еще кадры: Вилинбахов перед погребением снимает с гроба Николая Второго императорский штандарт. После того как в Пулково полотна чуть не сдуло, их пришлось прикрепить обычными канцелярскими кнопками. А вот датчане, когда перевозили в Россию останки Марии Федоровны, приклеили штандарт двусторонним скотчем. Из-за этого чуть не случился конфуз.
"Легким движением руки штандарт не снимался. Мы поднатужились — сорвали его. А на крышке остался скотч. Пришлось так гроб опускать", — сказал Георгий Вилинбахов
На Петропавловскую крепость, где все это происходило, выходят окна кабинета Георгия Вилинбахова. Вид — один из лучших во всем Петербурге. На рабочем столе до сих пор хранится записка с приглашением работать в Эрмитаже и примечанием, мол работа скучная, зарплата небольшая, но ведь главное – "зацепиться. Будущего замдиректора взяли в музей увлажнять полы — зимой 1969-го живопись сильно страдала от сухости в перетопленных залах.
Главный государственный герольдмейстер России — до Георгия Вилинбахова такой должности не существовало. Учредили ее с появлением новой государственности, когда постсоветская Россия уже была, а символов у нее не было.
"События 19 августа многие вещим ускорили. Ускорили с принятие государственного флага, потому что чело-сине-красный флаг подняли в Петербурге над Мариинским дворцом, подняли в Москве над Белым домом. Потом Верховный совет принял решение, что это будет государственный флаг Российской Федерации", — отметил Вилинбахов.
Потом определялись с гербом, расцветкой пограничных столбов, эмблемами на таможенных печатях, флагом Военно-морского флота. Сейчас Геральдический совет утверждает и разрабатывает в основном региональную и муниципальную символику. Появился свой личный герб и у самого Георгия Вилинбахова — родовой дворянский дополнили изображениями его государственный наград и девизом "Братцы".
"Не всегда гладко шла работа нашей геральдической службы, и когда надо было коллег немного подтянуть и активизировать их работу, я к ним все время обращался: "Братцы, ну давайте ", — вспоминает Георгий Вилинбахов.
Сейчас Вилинбахов готовит к открытию новый Музей геральдики — он разместится в здании Биржи на стрелке Васильевского острова. Биржу тоже видно из окна кабинета на Дворцовой набережной, где так редко удается поиграть в оловянных солдатиков.
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