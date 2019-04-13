Парусный спорт. Сложный день для "Броненосца" на RC44 Montenegro Cup

В непривычно серой и холодной акватории черногорского Порто Монтенегро у Тивата продолжились гонки первого этапа RC44 Cup 2019. Второй день прошел в преимущественно в свежих ветрах, но российские команды провели тур с переменным успехом.

Невзирая на титулы соперников, лучший результат дня среди российских команд показала "Таватуй" Кузнецова и Неугодникова. Экипаж новичков серии отлично справился с быстро меняющимися условиями и дважды финишировал третьим. По словам тактика команды, чемпиона мира и Европы Евгения Неугодникова, заходистый ветер это как раз то, что нужно.

"В первой гонке мы шли в лидирующей группе, но порвался tack-line, поэтому отстали, — комментирует Неугодников, — далее, с усилением ветра пришла наша погода и мы хорошо прошли дистанцию".

Другие российские команды на протяжении дня преследовали неудачи. Отметившаяся накануне победой "Ника" Владимира Просихина отошла на четвертую строчку зачета заняв последовательно 7-е, 7-е и 6-е места. Такой результат, в свою очередь, получился благодаря двум штрафам в первой и второй гонках, и фальстарту – в третьей.

Что касается "Броненосца" то день для команды Кирилла Фролова оказался и вовсе стрессовым. Угадав заход слева в первой гонке команда первой вышла на знак и лидировала на протяжении всей дистанции. Но непосредственно у финиша на "Броненосце" рвется генакер и российская команда финиширует пятой.

Преодолеть нервозность получилось не сразу. Во второй гонке "Броненосец" восьмой и только к третьей команда смогла оправиться от неудач и финишировать четвертой.

"Это было действительно досадно, парус порвался прямо у финишной линии, — говорит Кирилл Фролов, — причем так неудачно, что мы еще долго не могли освободить мачту от снастей, это заняло более 10 минут, пока нас ждал флот. Конечно, настроение испортилось, но это парусный спорт, и мы будем бороться дальше".

Тем временем первую строчку продолжают удерживать ветераны класса из словенской команды Ceeref. На вторую строчку поднялись многократные победители прошлых сезонов, британская Team Aqua, на третью – Penninsula Petroeum.