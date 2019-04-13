Порошенко повторил пятилетнее обещание и собрался на дебаты в "свою" дату

Украинского президент Петра Порошенко разоблачил своим твитом российский сенатор Алексей Пушков. Порошенко на грани нервного срыва, заметил сенатор, и дает ложные обещания. Он уже обещал пять лет назад закончить войну в Донбассе за две недели, но вряд ли в этот раз такой фокус пройдет.

Ранее Порошенко говорил, что проведет саммит "нормандской четверки" в первую неделю после переизбрания. Информацию о саммите пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил.

14 апреля ожидается проведение дебатов Порошенко с другим кандидатом на пост президента Украины – Владимиром Зеленским. Их ждут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщила -пресс-служба комплекса. Зеленский предлагал дату 19 апреля, но Порошенко настоял на 14.

Полиция призвала штабы кандидатов воздержаться от радикальных призывов против оппонентов и быть лояльными друг к другу, чтобы избежать провокаций, сообщает РИА Новости.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Порошенко и Зеленский, и по данным соцопросов, Зеленский лидирует.