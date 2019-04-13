У ФБР украли данные американских силовиков

Группа хакеров взломала несколько интернет-сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, получив доступ к личным данным тысяч федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов. По сообщению портала TechCrunch, хакеры воспользовались известными уязвимостями в системах защиты как минимум трех сайтов различных подразделений Ассоциации Национальной академии ФБР (FBINAA). Последняя среди прочего занимается обучением сотрудников правоохранительных органов.

Свой "улов" хакеры выложили в Сеть — при этом TechCrunch не называет сайтов, на которых опубликованы данные, и не дает ссылок на них. Сообщается, что опубликовано около 4 тысяч уникальных личных данных, не считая дубликатов: это имена агентов и правоохранителей, их личные и правительственные электронные адреса, должности, номера телефонов и почтовые адреса.

По словам одного из хакеров, с которым авторам статьи удалось побеседовать через зашифрованный чат, группе удалось взломать более тысячи сайтов. Сейчас хакеры приводят данные к единой структуре, намереваясь вскоре продать их. По словам представителя группы, в их распоряжении оказались "более миллиона единиц данных" на сотрудников нескольких федеральных ведомств и госучреждений США. В самой Ассоциации Национальной академии ФБР информацию об утечке порталу TechCrunch пока не прокомментировали.