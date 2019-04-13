Украинский военный прострелил ногу издевавшемуся над ним командиру

Рядовой Вооруженных сил Украины выстрелил в начальника штаба батальона, устав от его издевательств. Инцидент произошел в зоне так называемой Операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины.

Как рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, рядовой Скичко, устав от издевательств, прострелил ногу начальнику штаба батальона.

Это не первый подобный случай: ранее военнослужащий ВСУ в результате конфликта в упор расстрелял из автомата своего сослуживца. Тот скончался на месте. Еще один военнослужащий ВСУ покончил с собой в зоне ООС, не выдержав регулярных избиений и вымогательств со стороны командира роты. Также из-за издевательств со стороны командира роты самовольно оставил расположение части в зоне ООС сержант одной из бригад ВСУ.

В Народной милиции ранее уже неоднократно заявляли об ухудшении морально-психического состояния украинских военных, которые продолжают мародерствовать и устраивать пьяные драки. Случаи неуставных взаимоотношений нередко приводят к дезертирству и самоубийствам среди служащих ВСУ.

По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса на минувший декабрь, небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тысяч человек. При этом главная причина гибели украинских военнослужащих в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения.