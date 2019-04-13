ЕС перестал быть главным торговым партнером России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу выступил на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным таможни, отметил Лавров, доля ЕС в балансе упала с 49 до 42,7 процентов, а соседей с востока — выросла с 40 до 45 процентов.

"Это ответ пессимистам, которые не верит в нашу способность быстро перестроиться", — заявил Лавров.

Впрочем, Россия не оставляет надежду наладить контакты между Евросоюзом и ЕАЭС.

"Не снимаем, кстати, с повестки дня и задачу так называемой интеграции интеграций", - сказал Лавров.

Как пояснил министр, на данном этапе проектом занимаются эксперты, передает телеканал "Россия 24".