МИД предупредил россиян о протестах французских "жилетов"

Российский МИД предупредил россиян, находящихся во Франции, о беспорядках и столкновениях во время акций протеста движения "желтых жилетов". Их очередные массовые манифестации проходят 13 апреля в нескольких французских городах.

#Франция — в Париже, Тулузе и других городах страны проходят очередные массовые манифестации сторонников движения "желтые жилеты". Имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией pic.twitter.com/KleIR6bfJf — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 13 апреля 2019 г.

Столкновения между участниками "желтых жилетов" и полицией уже произошли в Тулузе, передает телеканал "Россия 24". Потасовка началась после того, как стражи порядка попытались оттеснить толпу с помощью слезоточивого газа. В свою очередь, протестующие подожгли строительную машину.

Сообщается, что демонстрация в Тулузе не согласована с властями. Большинство кафе и магазинов города закрыты во избежание повторения парижского сценария 16 марта — тогда манифестанты разгромили почти все заведения на Елисейских полях.

Это уже 22-я по счету акция "желтых жилетов". Помимо Тулузы, демонстрации сегодня планировались в Лилле, Лионе и Париже. В столице Пятой республики демонстранты собрались в 12-м округе на бульваре Дидро. Пока обстановка там спокойная.