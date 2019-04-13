Чемпионство "Ювентуса" отложено: без Роналду "Старая синьора" проиграла СПАЛу

В матче 32-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде проиграл феррарскому СПАЛу со счетом 1:2. "Старая синьора", прервавшая серию из трех побед, потерпела всего лишь второе поражение в сезоне.

У победителей встречи голами отметились Кевин Бонифаци и Серджо Флоккари, забившие мячи на 49-й и 74-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч на 30-й минуте забил Мойзе Кин.

Стоит отметить, что в матче по решению тренера не приняли участие лидеры "черно-белых" Криштиану Роналду, Блез Матюиди и Марио Манджукич, а также из-за травм не сыграли Джорджио Кьеллини и Эмре Джан.

"Ювентус", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, упустил возможность досрочно оформить чемпионство и с 84 очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 20 очков, а СПАЛ поднялся на 13-е место, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 20 апреля примут "Фиорентину", а команда из Феррары в тот же день на выезде сыграет с "Эмполи".