THAAD, ПАСЕ, Черное море: Грушко напомнил журналистам о русской поговорке

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике сообщил о внимательном отношении РФ к размещению в Румынии американского комплекса противоракетной обороны.

"Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное", - сказал он.

Передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD заставляет задуматься, добавил замминистра, зачем в Румынии система THAAD и как проходит модернизация объектов.

"Хорошо известно, что Соединенные Штаты работают над способностью противоракетной обороны к перехвату ракетных средств, находящихся на вооружении Российской Федерации", — сказал Грушко.

Отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе, Грушко заявил однозначно — негативно. По мнению России, США подрывают региональную безопасность.

"Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе", — заявил Грушко.

Москва приветствует резолюцию ПАСЕ по России, не смотря на подтекст, добавил Грушко.