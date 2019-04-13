"Барселона" не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Испании
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с аутсайдером лиги – "Уэской". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча, встречи завершилась со счетом 0:0.
Участие в матче не принимал нападающий "сине-гранатовых" Лионель Месси, получивший травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (0:1), а также не смогли сыграть Жерар Пике, Иван Ракитич и Луис Суарес.
"Барселона", потерпевшая всего два поражения в сезоне, довела беспроигрышную серию до 20 игр и с 74 очками лидируют в турнирной таблице, а "Уэска" расположилась на 20-й строчке, имея в активе 25 очков. В следующем туре каталонцы 20 апреля примут "Реал Сосьедад", а подопечные Франсиско Родригеса в тот же день на выезде сыграет с "Райо Вальекано".
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