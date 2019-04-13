13 апреля 201922:37
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в финском Эспоо, завершился полуфинальный матч между женскими сборными России и США. Американские хоккеистки разгромили россиянок со счетом 8:0 и вышли в финал турнира.
Дублем в составе победителей отметились сразу три игрока: Хилари Найт, Меган Бозек и Келли Паннек. Еще по одной шайбе записали на свой счет Энн Панковски и Эмили Пфальцер.
В другом полуфинале финские хоккеистки неожиданно обыграли сборную Канады со счетом 4:2 и впервые вышли в финал чемпионата мира.
Российская команда поборется с канадками за бронзовые медали. Встреча состоится 14 апреля. В этот же день позже пройдет и финал между сборными США и Финляндии.
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