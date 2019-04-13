В парке "Лосиный остров" бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар. Загорелись порубочные остатки и штабеля с бревнами на территории санитарной вырубки. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

ЧП произошло в районе Балашихи (Московская область), уточняет ТАСС. С огнем борются 30 человек и 10 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.