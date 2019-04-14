Германия вернула Украине уникальную церковную грамоту времен Петра Первого

Грамоту Петра Первого доставили на Украину самолетом из Германии. Киеву потребовалось три года, чтобы заполучить исторический документ в свое владение. Интерес к нему был масштабный. Украинские министры в голос заявляют, что в грамоте указаны свидетельства "об аннексии Украинской поместной церкви Московией". Что немало удивило российских историков.

Слегка пожелтевший пергамент размером 80 на 58 сантиметров. По полям — славянская роспись с диковинными цветами. Внизу – гербовая печать (двуглавый орел) и подпись российского императора Петра Первого. Документ, датированный 1708 годом, более полувека пробыл в немецком Институте восточноевропейской истории, где не подозревали о его исторической ценности.

"Она висела себе десятилетиями на стене, и все уже воспринимали ее просто как инвентарь. Мы знали только, что в конце 50-х годов прошлого века бывший директор института купил ее у торговца антиквариатом за две тысячи марок", — рассказывает заместитель директора Института восточноевропейской истории Катарина Кухер.

Грамоту в рамке в 2016 году приметили украинские историки, приехавшие в немецкий архив. И поспешили сообщить: документ, в котором Петр Первый подтверждает возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского, до Второй мировой войны хранился в Киеве в Национальной библиотеке. И немцам не помешало бы эту грамоту вернуть. К тому же, Украинская церковь накануне получения автокефалии искала любые поводы для подтверждения своей независимости от РПЦ.

"На протяжении XVIII столетия опасения Москвы по поводу возвращения Киевской митрополии к Константинополю были актуальны. И очевидно, что прецеденты подобных контактов были. Потому решили специально прописать в грамоте, что митрополит Кроковский обязуются больше не возвращаться к Константинополю", — комментирует украинский историк Наталья Синкевич.

Украинцы за последнюю формулировку зацепились. Министр культуры Незалежной Евгений Нищук уже поспешил написать у себя в Facebook:

"Этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя".

Российских историков такие заявления приводят в недоумение. Во-первых, Петр I очень доверял украинскому духовенству, поэтому и одобрял становление священников из Малороссии на кафедрах русской церкви – в Рязани, Ростове, Пскове и Сибири. Во-вторых, грамота свидетельствует об активном ходе синодальной реформы, проводимой Петром, согласно которой любая выборность на патриарший престол по всей империи упразднялась, и иерархи назначались государем. В-третьих, на момент написания документа прошло всего 20 лет со времени присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату.

"Это напоминание о переходе в юрисдикцию Москвы. Это был еще не устоявшийся статус, поэтому Петр I особенно об этом упоминает и, может быть, даже в свете предстоящего упразднения патриаршества. Довольно странные заявления звучат на Украине. У меня такое ощущение, что у них весь здравый смысл с этим томосом потерян, и все, что касается этого вопроса, стараются преподносить политизировано", — отмечает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко.

Украине же историю переписывать не впервой – марши бандеровцев в Киеве этому подтверждение. Вот и глава так называемой Православной церкви Украины Епифаний в субботу заявил, что украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами. Что касается грамоты Петра Первого, ее по прибытии на украинскую землю отправили в Национальный заповедник "София Киевская", где вскоре представят на всеобщее обозрение.