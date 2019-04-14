В австралийском ночном клубе прогремела стрельба

В ночном клубе Love Machine в австралийском Мельбурне прогремела стрельба. В результате четыре человека получили ранения. Они госпитализированы. Двое находятся в критическом состоянии.

Стрельба была устроена у входа в заведение, передает ТАСС. На месте происшествия работают полицейские, начато расследование.