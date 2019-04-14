На Техас обрушился торнадо: городу Франклину нанесен значительный урон

В субботу, 13 апреля, на небольшой город Франклин (штат Техас, США) обрушился торнадо. В результате удара стихии погибли двое детей. Они находились со своими родителями в автомобиле, когда на него упало дерево. О происшествии сообщила на своем сайте информационная служба консультационной компании AccuWeather.

По ее данным, городку с населением более 1,5 тысячи человек нанесен "значительный урон". Несколько жилых домов обрушились, одна временная постройка перевернута.

Во Франклине организован временный центр, в котором размещены около 30 человек. Они не пострадали, передает телеканал "Россия 24".

Крупный град выпал севернее города Сан-Антонио (штат Техас). Непогода привела к приостановке вылетов самолетов с аэродрома Love Field города Даллас и из международного аэропорта Dallas Fort Worth. По данным Федерального авиационного управления США, задержки приема авиарейсов в аэропорту в среднем достигают 4 часа 9 минут.