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Переворот в Судане 1 час назад
Судан: военное руководство делает шаги к правовому государству
В Судане продолжаются отставки и назначения. Политологи гадают, что это значит — передел власти внутри элит или реальные шаги к демократии.
Неуверенные шаги к правовому государству — так политологи характеризуют происходящее сейчас в Судане. Глава Военного Совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан провозгласил начало эры демократических преобразований.
"Я отменяю комендантский час и постановляю немедленно отпустить всех, кого задержали во время недавних протестов. Мы уделяем особое внимание защите прав человека в соответствии с международным законодательством, — заявил аль-Бурхан. — Мои уважаемые сограждане, Военный Совет был создан, чтобы представлять интересы суверенного государства. Будет сформировано гражданское правительство. Переходный период продлится максимум два года, по его итогам власть в стране будет передана гражданскому правительству".
Заместителем главы Военного Совета Судана стал шеф спецназа. Это назначение также было воспринято как позитивный сигнал: спецназ страны еще в начале протестов поддержал требования демонстрантов и назвал их законными. Более того, в отставку был отправлен всемогущий шеф разведки Салах Гош, ассоциирующийся у жителей Судана с прошлым режимом. Именно он участвовал в подавлении протестов, а по слухам и сам метил в президентское кресло еще во время правления Омара аль-Башира.
Международные наблюдатели призывают к сдержанному оптимизму. Газета The Guardian выпустила статью с заголовком: "Судан снова смеет мечтать: сначала ушел Башир, потом — глава разведки". Вместе с тем издание отмечает, что революции крайне редко заканчиваются хорошо. Это отлично понимает и суданская оппозиция.
"Мы получили доверие жителей Судана, и мы смогли убрать с дороги народа всех, кто на ней стоял. Мы продолжим борьбу и протесты до тех пор, пока не получим полный контроль над правительством", — обещает лидер Коммунистической партии Судана Мохтар Аль-Хатиб.
Журнал The Atlantic отмечает, что демонстранты в Судане выучили уроки "Арабской весны" 2011 года. Тогда большинство революций закончилось простым переделом власти внутри правящих элит — для жителей ничего не изменилось. Издание пишет, что протестующие не очень доверяют армии и ее намерениям.
Международное сообщество осторожно начинает признавать новый суданский режим. К примеру, саудовский король издал указ предоставить восточноафриканской стране гуманитарную помощь, в том числе топливо, зерно и лекарственные средства. Но большинство стран все же заняло выжидательную позицию и смотрят, чем все закончится.
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