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14 апреля 201910:55

Хэмилтон выиграл тысячную гонку "Формулы-1", Квят сошел

twitter.com/LewisHamilton

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. Победу в гонке одержал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Для пятикратного чемпиона мира эта победа стала второй в сезоне и 75-й в карьере. Вторым финишировал еще один гонщик "Мерседеса" финн Валттери Боттас, а замкнул тройку лидеров немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Также в очках финишировали: четвертый – Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), пятый – Шарль Леклер ("Феррари"), шестой – Пьер Гасли ("Ред Булл"), седьмой – Даниэль Риккардо ("Рено"), восьмой – Серхио Перес ("Рейсинг Поинт"), девятый – Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), десятый – Александр Албон ("Торо Россо").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят, начавший гонку с шестого ряда стартового поля, до финиша не добрался, досрочно завершив свое выступление на 43-м круге из-за технических проблем. Помимо Квята с дистанции сошли Нико Хюлкенберг (17-й круг) и Ландо Норрис (55).

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