Увидимся в сентябре. Нурмагомедов принял вызов Порье

Американский боец Дастин Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. После боя Порье вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой. Россиянин принял вызов американского бойца.

"Я не согласен с судьями, которые единогласно проголосовали за победу Порье, – написал Нурмагомедов в Twitter. – Я бы поставил ничью. Мое уважение обоим бойцам. Поздравляю, Дастин. Увидимся в сентябре".

I don’t agree with the judges 49:46, I got a draw, my respect to both fighters, and Porier’s achievement so far cannot be denied, my congratulations Dustin, see you in September. 🦅 vs 💎