Очевидцы сняли на видео пылающий самолет, упавший на улицу бразильского города

Последствия авиакатастрофы, произошедшей в минувшую субботу, 13 апреля, в городе Белу-Оризонти, расположенном в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, попали на видео.

По данным местных СМИ, легкомоторный четырехместных самолет Socata ST-10 Diplomate по неустановленной пока причине упал на городскую улицу, после чего воздушное судно вспыхнуло.

Известно, что в результате крушения погиб один человек, находившийся на борту.