Из тувинского ИВС сбежали девять человек

В Туве из изолятора временного содержания сбежали девять заключенных. Избив полицейского, беглецы сумели вырваться из Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".

"В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения", — сообщили в МВД.

Полиция Республики Тыва, Красноярского края и Республики Хакасия ведут поиск сбежавших. Служебная проверка выяснит причины ЧП. Решается вопрос о возбуждении дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.