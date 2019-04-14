"Ты чего меня бьешь дверью?": появилось видео конфликта с Милоновым

Конфликт с участием депутата Госдумы Виталия Милонова, произошедший накануне вечером в Кировском районе Санкт-Петербурга, попал на видео – запись публикует портал 78.ru.

По версии депутата, он решил помочь своему товарищу забрать машину со спецстоянки после эвакуации. В ходе общения с сотрудником организации возник конфликт и Милонова несколько раз ударили дверью.

В итоге депутат обратился в полицию с заявлением об избиении, заявив о том, что испытал сильную боль и получил телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, причиной противостояния стало обнаружение неисправностей – неправильные действия "эвакуаторщиков" вывели из строя коробку передач, кроме того, обнаружились повреждения на бампере машины. Работники штрафстоянки отказались составлять соответствующий акт и попытались выставить депутата и его спутника из помещения.

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются стражи порядка, а сам Милонов написал в своем Instagram о том, что собирается бороться с платной эвакуацией в городе и планирует предложить врио губернатора северной столицы Александру Беглову внести соответствующие предложения в Законодательное Собрание.