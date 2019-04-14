Борисов не считает американцев сумасшедшими

Вице-премьер России Юрий Борисов убежден, что американцы не сумасшедшие – вводить санкции на российские ракетные двигатели РД-181, от которых зависит их космическая программа. Так он ответил на вопрос, почему расширяющиеся санкции не касаются ракетных двигателей, прозвучавший в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин подтвердил, что предприятие будет работать на экспорт в США и в 2019, и в 2020 годах.

"НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые используются для производства американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance.