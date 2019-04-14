Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог добраться до финиша, из-за схода на 43-м круге.

На первом круге гонки Квят столкнулся с пилотами "Макларена" Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. Судьи, рассмотрев эпизод, пришли к выводу, что виновником аварии являлся россиянин, за что наказали его проездом через пит-лейн.

«Я думаю, это был обычный для первого круга инцидент, – приводит слова Квята Motorsport.com. – Машина Ландо Норриса выезжала из-за пределов трассы, а болид Карлоса Сайнса оказался зажат, а я, как мне кажется, оставлял место, которого было достаточно для одной машины точно. Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн. Это точно».

Квят также сообщил, что после гонки пообщался с судьями: "Я думаю, мы поняли друг друга, но все еще не пришли к согласию по поводу пары моментов. Это была долгая встреча, и мне кажется, они в каком-то смысле уже осознают, что они поступили сегодня чересчур жестко. Я мог это почувствовать в ходе нашего обсуждения".