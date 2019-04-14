Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией

Адвокат Джулиана Ассанжа в воскресенье заявила о готовности её клиента к сотрудничеству со шведскими правоохранительными органами. Дженнифер Робинсон, представляющая арестованного в Великобритании Ассанжа, пояснила телеканалу Sky, что это согласие распространяется на дело 2010 года об изнасиловании.

"Мы будем крайне счастливы ответить на вопросы, когда и если они последуют", — заявила она.

Защита основателя Wikileaks будет настаивать на предоставлении Ассанжу гарантий невыдачи его США.

"В данный момент ключевой вопрос — экстрадиция в США, о чем мы предупреждали в течение многих лет", — заявила Робинсон.

Адвокат назвала вторжение британских полицейских на территорию посольства Эквадора незаконным. Она назвала "возмутительными" оправдания эквадорских властей. Ранее президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в "агрессивном и неуважительном поведением" в адрес республики, а также нарушении условия не заниматься хакерством.

70 британских парламентариев призвали МВД экстрадировать Ассанжа в Швецию по запросу шведской стороны, пишет ТАСС.