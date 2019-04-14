Порошенко готовит грязный маневр

"Вести недели" уже рассказывали о том, как именно Порошенко проскользнул во второй тур, украв эту возможность у Юлии Тимошенко. Добавим еще некоторые детали, опираясь на открытые данные ЦИК Украины и анализ официальных наблюдателей из общественной организаций Украины Европейский координационный совет.

Если проанализировать цифры по явке, то мы увидим колонку со средней явкой по различным областям. Например, Винницкая область — средняя явка по региону — 65%, а на участке 051589 — стопроцентная явка. Все как один прямо строем пошли голосовать. Все стопроцентно оказались здоровы, на месте и захотели отдать свой голос.

И таких участков очень много. В Киевской области средняя явка – 66%, но на участке 321321 — 100%. Та же картина на участке номер 350847 Кировоградской области — при средней явке по региону в 62% там все 100% исполнили свой долг. Очень ответственны в Луганской области, в той ее части, что под тотальным контролем ВСУ: при средней явке в 57% на этом участке — стопроцентный результат.

Вообще вся таблица этих аномалий бесконечна. Одесская область, участок 000002. При средней по региону 47% на этом участке — 99,65%. Всего участков с более чем 90-процентой явкой на Украине — около полутора тысяч. Таким образом, как посчитали наблюдатели, Порошенко приписал себе четверть миллиона голосов.

Вот как об этом говорит Андрей Сичка, представитель Европейского координационного совета: "Там, где была очень высокая явка и поддержка действующего президента была наивысшей, действующий президент мог приобрести примерно 250 тысяч голосов, если по скромным подсчетам".

Но еще интересно, что явка накачивалась буквально и за счет мертвых душ. "Очень важно, и это имело массовый характер, что в списки включали тех избирателей, кто уже умер, уехал за границу, лиц уехавших из зоны вооруженного конфликта. Их бюллетени шли в пользу Порошенко", — отметил Андрей Сичка.

Официальные наблюдатели от Европейского координационного совета приводят и примеры технологий, направленных прямо против Тимошенко. Например, включение в бюллетень "двойника" — никому не известного Тимошенко Юрия Владимировича. Поскольку список кандидатов не был пронумерован, то 117 тысяч 730 избирателей по ошибке поставили галочку против его фамилии, уменьшив таким образом результат Юлии Владимировны Тимошенко.

Еще чудесным образом 222 тысячи 947 бюллетеней с галочкой за ту же Тимошенко оказались испорчены, например, со второй галочкой за другого кандидата. Испорченные бюллетени, понятно, выбросили. Так Порошенко еще больше увеличил свой отрыв. Учитывая, что разница между Порошенко и Тимошенко составила всего каких-то полмиллиона голосов, то уже одни эти "приемчики" позволили с легкостью "выбить" Юлию Владимировну из второго круга. А ведь были еще и другие технологии: применение админресурса за границей или искажение данных в электронной системе "Выборы".

Ну, и что теперь? Если Тимошенко подаст в суд и выиграет дело, то все выборы оказываются нелигитимными. Допустим, украинский суд Тимошенко проиграет, тогда остается Европейский, который обесценит всю президентскую кампанию. Пойдет ли на это Тимошенко? Вопрос. Ведь если так, то Порошенко автоматически остается у власти до новых выборов. Может, как раз этого ему и надо? Так что интрига есть.

Впрочем, сорвать выборы можно и по-другому. Сейчас Порошенко подает в окружные избирательные комиссии так мало своих представителей, что кворум в них может оказаться под угрозой. И тогда без кворума результаты выборов в этих округах будут признаны несостоявшимися. Тоже ход, если удастся провернуть такую штуку в более чем 10% округов. Если учесть, что округов всего 199, то достаточно сорвать выборы лишь в 20 из них, чтобы рухнуло все. Тогда что дальше? Как вариант — волнения и чрезвычайное положение. Порки — у власти в агонизирующей стране.

В любом случае ясно, что Порошенко сейчас в панике и готов на все, чтобы сохранить власть. На грязный маневр ему осталась неделя. Почему на грязный? Потому что игра вчистую — это чистый проигрыш. Следим внимательно.