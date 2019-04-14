Чубайс объяснил, почему не попал в "Кремлевский список"

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как ему удалось не попасть в так называемый "Кремлевский список".

По словам Чубайса, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает 1 миллиард долларов. "Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению", — пояснил глава "Роснано". Кроме того, Чубайс также не является госслужащим.

"В этом смысле просто сработала формальная логика, по которой, конечно же, у нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает", — подчеркнул он.

Однако, по его же признанию, "дружки на Западе" у него есть – большая часть уже в отставке, но есть и те, кто занимает должности. Общение после введения санкций изменилось. "Конечно, общая атмосфера сказывается, это неизбежно", — сказал Чубайс.

Он также считает, что в ближайшее время российско-американские отношения не станут лучше – слишком глубоко в фундамент уходят причины их ухудшения, и в этом плане никакой из результатов расследования спецпрокурора Мюллера не повлиял бы – ни положительный, ни отрицательный. "Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.