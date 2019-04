WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа

Портал WikiLeaks опроверг публикацию Джулианом Ассанжем массива документов "с информацией о странах во всем мире". Как ранее сообщил ряд СМИ, якобы Ассанж сделал это в качестве расплаты за свой арест.

На этой неделе Эквадор отказал Джулиану Ассанжу в убежище в своем посольстве в Лондоне. Основателя WikiLeaks арестовала британская полиция.

Note: https://t.co/q9lDUo7sSn is not a release, insurance dump, or response to Assange’s arrest. It is the page where published documents are available for bulk download so that people can create mirrors, access publications offline, or use the raw data. It has existed for years.