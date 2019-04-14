Кудрин: серьезные санкции против российских банков потребуют переоценки ситуации

Во время визита в США председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поделился со СМИ своим прогнозом эффекта от нового пакета антироссийских санкций, обсуждаемого в Конгрессе. Как считает Кудрин, санкции будут носить устрашающий характер, но их реализацию отложат.

"Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков", — отметил Кудрин.

Ранее конгрессмены предложили законопроект, который, в случае его приятия, серьезно бы осложнил работу Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Россельхозбанка и Газпромбанка​​​ в юрисдикции США. Предлагалось заморозить активы банков, запретить открывать счета и новые операции с российским суверенным долгом, пишет РИА Новости.

Если же США введут санкции против ключевых госбанков Р, то, полагает Кудрин, придется переоценить ситуацию на рынке.

"Если это будет один банк, менее вовлеченный в сетевые программы, то это практически уже рынок "съел". Больше, чем на один банк и на более системные банки - на это, конечно, рынок еще не ответил", — сказал Кудрин.

Кудрин отметил, что в Европе растет недовольство политикой США. Следствием этого может стать увеличение торгового оборота между ЕС и Россией.

"Все, что с Европой связано, на нас будет влиять более сильно. Здесь может, конечно, быть эффект, что у нас Европа может больше импортировать, чем, допустим, в США прежде", — считает председатель Счетной палаты.

Алексей Кудрин, помимо встречи с американским коллегой Юджином Дадаром, участвовал в работе российской делегации на встрече Всемирного банка и МВФ.